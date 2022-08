Tadao Ando aos 79 anos, do boxe à arquitetura: “O primeiro desafio é sempre o mais difícil”

Aos 2 anos, Tadao Ando foi separado do irmão gémeo para ir viver com os avós. Cresceu em Osaka e passou grande parte da infância e toda a adolescência no Japão do pós-guerra. Encantou-se pela arquitetura quando ainda era adolescente. Mas não conseguia ter boas notas na escola nem tinha dinheiro para seguir do ensino secundário para o universitário. Ao mesmo tempo que trabalhava, estudava arquitetura sozinho e apaixonou-se pela obra de Le Corbusier. Viajou depois pela Europa, por África e pela Ásia. Voltou para Osaka e começou desde cedo a projetar edifícios que têm marcado a arquitetura mundial pela sua originalidade. É famoso por projetos onde assume uma grande ligação à Natureza, e a sua imagem de marca passa por paredes de betão sem adornos — algumas delas muito grossas. Grande parte da sua arquitetura mais conhecida está no Japão. Mas também já deixou obra feita nos Estados Unidos, em França e em Itália, onde é o autor, por exemplo, do espaço Fabrica, da Benetton. Sobreviveu há poucos anos a um cancro muito grave. E nesta entrevista por e-mail diz que a curta experiência como pugilista profissional lhe serviu de inspiração para o resto da vida. Aos jovens que queiram fazer arquitetura aconselha que viajem e que leiam livros. Com 79 anos, é um dos mais conceituados e premiados arquitetos de todo o mundo.

