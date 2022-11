Este sábado canta-se o fado no Maus Hábitos

O Porto não é conhecido como uma cidade de fado, mas ele também lá existe, e há um espaço mesmo no centro que apresenta regularmente espetáculos desse género. Chama-se Maus Hábitos. O evento em questão acontece ao sábado de duas em duas semanas e conta com o fadista Miguel Bandeirinha e com um convidado-mistério que ele leva, normalmente uma voz nova do fado.

