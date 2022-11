Joaquim Pinto e Nuno Leonel sobre “Pathos Ethos Logos”: “Cristo é a presença que atravessa todo o filme”

Passaram oito anos desde o inesquecível “E Agora? Lembra-me”, 'filme de combate' que partia da autobiografia e se abria ao mundo como uma quimera (foi Locarno que o mostrou pela primeira vez, saiu do Ticino com o Prémio Especial do Júri), mas muitos outros filmes foram antes feitos por esta dupla que há mais de três décadas partilha o cinema e a vida – e todos eles ecoam agora neste fabuloso tríptico que é uma obra só, grata experiência que – e pesam-se as palavras – não tem equivalência com qualquer outra no cinema contemporâneo.

