Amigo de Francis Bacon doou espólio de 20 milhões à Tate. Agora exige a sua devolução

Um homem que foi amigo de Francis Bacon e doou à galeria Tate 1200 peças do pintor britânico - incluindo desenhos, fotografias e documentos vários - ameaçou exigir a oferta de volta se o museu não as colocar em exposição, como terá prometido na altura da doação.

Barry Joule foi um dos amigos mais próximos de Bacon e terá sido uma das últimas pessoas a vê-lo antes de ele embarcar para Espanha em 1992, onde teve o ataque cardíaco que o vitimou. Segundo contou, ao despedirem-se, Bacon pediu-lhe para tomar conta de tudo quando ele morresse, mas na altura ele não percebeu o significado dessas palavras.

Quando em 2004 ofereceu àquela que tinha sido a galeria preferida de Bacon o seu espólio, avaliado em 20 milhões de libras (23,64 milhões de euros), foi no pressuposto de que a Tate o colocaria à disposição do público. Em vez disso, a galeria tem-no largamente mantido guardado, à exceção de alguns items visíveis em mostradores de vidro.

Agora Joule diz que o contrato não foi cumprido, e quer os objetos de volta se a situação continuar. Diz que as suas abordagens não têm sido tidas em conta, ou sequer respondidas pelos responsáveis da galeria, e compara essa atitude com a do Museu Picasso em Paris, que expôs 80 desenhos por ele doados numa grande exposição que foi um sucesso, e que lhe valeu a Ordem de Cavaleiro das Artes e Letras.

A Tate, que originalmente se tinha comprometido a estudar catalogar e expor os items no prazo de alguns anos, diz que propôs um encontro com Joule em setembro, segundo o diário "The Guardian". Pela sua parte, Joule diz que, além do processo judicial que está a considerar, já não vai doar à Tate, como tinha planeado, dez quadros do pintor que possui, entre eles um autorretrato de 1936.