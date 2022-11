Vai ser mais fácil devolver os restos mortais de 116 mil nativos americanos às suas tribos

As regulamentações americanas vão ser alteradas para tornar mais fácil a devolução, por parte de museus e outras organizações americanas nos EUA, dos restos mortais de 116 mil pessoas que as tribos nativo-americanas reclamam. A notícia foi dada por Deb Haaland, a secretária do Interior, que é, ela própria, a primeira nativo-americana a ocupar um posto ministerial no governo americano.

Segundo explica o diário "New York Times", já existe um diploma de 1990, a Lei da Proteção e Repatriação de Túmulos Nativo-Amerianos, que define critérios para as tribos pedirem a devolução dos restos dos seus antepassados. Mas esses critérios são relativamente vagos e muitas instituições usam a indefinição para protelar as entregas.

Em particular, o conceito de "culturalmente afiliado" suscita problemas, com museus a exigirem informações de tipos diferentes que muitas vezes é difícil ou impossível de conseguir. Uma responsável pela ligação a uma tribo do Michigan explicou ao "Times" que, na realidade, com algumas indicações geográficas e etárias básicas, é normalmente fácil identificar a proveniência tribal dos restos humanos.

Pretende-se que as novas regras, a emitir ainda este ano, vão no sentido de "agilizar os requisitos regulatórios eliminando ambiguidades, corrigindo imprecisões, simplificando requisitos excessivamente onerosos ou complicados, clarificando prazos e removendo terminologia ofensiva nas regulamentações existentes", diz o departamento do Interior.