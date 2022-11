A obra e os ensinamentos de Bob Wilson, por Guta Moura Guedes

Há mesmo muitos anos atrás, Bob Wilson veio abrir a primeira edição da bienal experimentadesign. Foi em 1999. Para essa edição, da qual fui co-directora artística, fiz também a curadoria de uma das principais exposições, com o título “Objectos Comunicantes”. As duas revelam por onde começou o meu interesse pelo design — pela possibilidade comunicativa que os artefactos que produzimos têm. Ou seja, queria entender como é que aquilo que desenhamos com um fim funcional, para resolver um problema ou uma necessidade, contém também uma dimensão simbólica, semiótica e cultural.

Bob Wilson, um dos mais interessantes cenógrafos/encenadores/artistas dos nossos tempos, chegou duas horas antes da conferência ao Convento do Beato. Queria sentir o sítio onde ia falar. Chegou e subiu ao topo da igreja, igreja essa que não é uma qualquer. Depois do violento incêndio que o devastou em 1840, todo o convento foi comprado pelo industrial João de Brito para fazer uma indústria de cereais. Não só o altar da igreja, da qual restava quase apenas a fachada, foi transformado numa estrutura para produzir cerveja como foi acrescentado um piso extra, bem no alto, transformando por completo as proporções iniciais.