Eunice Muñoz internada há dez dias mas “não sofreu nenhum enfarte nem AVC”

Eunice Muñoz foi internada, disse a neta da atriz de 93 anos. Através de uma publicação no Instagram, Lídia Muñoz, também ela atriz e que se encontrava em digressão num espetáculo com a avó, confirmou o internamento mas desmentiu que o motivo tenha sido um enfarte ou um acidente vascular cerebral (AVC) como chegou a ser noticiado.

Fontes próxima da atriz, apurou o Expresso, asseguram que Eunice Muñoz está internada há dez dias: sentiu-se mal após um dos espetáculos, tendo sido levada ao hospital para fazer exames. Foi então decidido que deveria ficar internada e desde então está a ser acompanhada.

O Expresso contactou o Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, que se recusou prestar esclarecimentos esta segunda-feira..

Eunice Muñoz tinha encerrado a 24 de julho a digressão da peça de teatro “A margem do tempo” (de Franz Xaver Kroetz), onde contracenava com a neta. Nesse sábado atuara em Lagos, antes a dupla passara por Évora, Bragança, Águeda e Leiria. Em agosto estava planeada uma pausa e só em setembro voltaria a cena com esta peça que é também a sua despedida dos palcos.

A atriz assinalou 80 anos de carreira em 2021 e, para marcar a data, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou-a com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada. A cerimónia decorreu em abril no auditório Eunice Muñoz, em Oeiras.

Em entrevista ao Expresso, já em junho, a atriz fez o balanço dos 80 anos de teatro, televisão e cinema.