“Rua do Medo”, terror a triplicar na Netflix. Tenham medo, tenham médio medo

Talvez porque durante o período da adolescência vivamos tudo com a intensidade no nível máximo, para o bem e para o mal, os cineastas de Hollywood perceberam há várias décadas que fazer filmes de terror com protagonistas jovens é receita infalível para garantir um blockbuster. Porque a moda é cíclica, 43 anos depois de John Carpenter ter estreado “Halloween” e 37 desde que Wes Craven nos horrorizou com “Pesadelo em Elm Street” — voltando a fazê-lo, em 1996, com “Gritos” —, chega agora a trilogia “Rua do Medo”, levada ao pequeno ecrã pela realizadora norte-americana Leigh Janiak e inspirada na série de livros juvenis com o mesmo nome de R. L. Stine (autor, também, da coleção infantil “Arrepios”). Carpenter e Craven são, claro, dois dos maiores mestres do subgénero slasher, aquele que nos corta a respiração com histórias macabras protagonizadas por assassinos em série, e Janiak, curiosamente ligada a uma adaptação televisiva de “Gritos” (e à série “Outcast”), vai deixando ao longo dos três capítulos referências mais ou menos óbvias, em jeito de homenagem, aos filmes que de forma inescapável se tornaram sua inspiração.

