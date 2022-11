André Gomes e Pedro Calapez. A ilusão aquém e além da imagem

Oito salas em enfiadura, longas, lentas ou rápidas conforme a ocupação delas e o ritmo contrastando das pinturas, acrílicos e técnicas mistas, de Pedro Calapez (n. 1953), e das imagens impressas de origem fotográfica de André Gomes (n. 1951). O que primeiro se sente, mais do que a espessura e materialidade da pintura e a transparência e narratividade das imagens, é um contraste formal de proporções entre a verticalidade de (quase) todas as pinturas de 152 por 102 cm e a horizontalidade das imagens que, por vezes, é muito acentuada — 40 por 105,5 cm ou 40 por 169 cm. O confronto de proporções é alterado quando aparecem pinturas horizontais com os mesmos 40 cm de altura das imagens, algo que, num primeiro relance, nos induz em erro, transformando-se as pinturas nas imagens que não são, e assumindo um pendor narrativo que não é o seu, sobretudo na leitura da esquerda para a direita que imagens e formas naturalmente assumem para um visitante ocidental.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.