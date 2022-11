O relógio anda demasiado depressa no novo filme de M. Night Shyamalan

Começa tudo com um pacote de férias tropicais comprado na internet ao preço da uva-mijona por um casal de americanos de Filadélfia, Guy e Prisca Capa (Gael Garcia Bernal e Vicky Krieps). Com eles viajam a filha de 11 anos, Maddox (Alexa Swinton), e o filho de 6, Trent (Nolan River). Onde estamos ao certo, não se sabe nem interessa. Sabe-se contudo que é paisagem paradisíaca “melhor que Cancún”, desabafa às tantas Prisca. Entretanto, percebe-se que o casal está em vias de se separar mas ainda sem a decisão tomada, quem sabe se a viagem reconciliará as coisas ou se tornará na última — e nisto, já o simpático gerente do hotel que prometeu um “paraíso virtual” à família Capa lhes indica a existência de uma praia super-secreta, eles que a visitem pois vale muito a pena e o motorista do hotel até os leva lá, que o caminho é sinuoso. A praia, de facto, é um paraíso — mas não por muito tempo. Com os Capa, seguem mais turistas.

