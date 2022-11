Brasil. Reabre o Museu da Língua Portuguesa, onde tudo ardeu e nada se perdeu

No dia de 31, sábado, na presença de Marcelo Rebelo de Sousa e de vários ex-presidentes do Brasil (mas não, tanto quanto se sabe, do atual detentor do cargo) reabre em São Paulo o Museu da Língua Portuguesa. Instalado na histórica estação ferroviária da Luz, o museu foi inaugurado em 2006 e esteve em funcionamento até 2015, quando ardeu completamente num incêndio. Ao contrário do que costuma acontecer quando uma tragédia desse tipo atinge um museu, nada se perdeu do acervo museológico, que era inteiramente digital, e portanto tinha cópias.



