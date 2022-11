As várias vidas de Ernesto de Sousa, um português moderno

Não se pode dizer que Ernesto de Sousa (1921-1988) tenha feito uma só coisa. Fez várias coisas, e possivelmente o contrário delas, ainda que seja possível encontrar o mesmo entusiasmo e até a prevalência de um sentido desbravador e de uma procura insaciável em todas as coisas que criou, provocou, divulgou e partilhou. Porque, como ele próprio escreve, “só aprende bem a diferença quem a deseja, apesar de tudo, ardentemente. Apaixonadamente”. No caso dele, essa aprendizagem da diferença foi sempre feita em comunhão com outros. Artistas e público.

