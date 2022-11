Amanda Knox acusa filme com Matt Damon de ganhar dinheiro à custa da história dela

Em 2007, Amanda Knox, estudante norte-americana a viver, em Itália, foi acusada de homicídio. A britânica Meredith Kercher, de 21 anos, foi encontrada morta no apartamento que partilhava com Knox, em Perugia. Além de Knox, também o namorado desta, o italiano Raffaele Sollecito, foi considerado suspeito. O julgamento do par prolongou-se por vários anos, e Amanda Knox passou cerca de cinco anos na prisão, sendo condenada e ilibada várias vezes em diferentes instâncias judiciais, tal como o namorado.

Em 2015, depois de vários recursos, o casal foi considerado inocente. Agora, Knox acusa o produtor de “Stillwater”, filme com Matt Damon na personagem principal, de usar a história dela inapropriadamente e sem o seu consentimento, apenas para fazer dinheiro.

Em “Stillwater”, Matt Damon é Bill, norte-americano, pai de Allison (interpretada por Abigail Breslin), uma rapariga acusada de ter assassinado uma amiga, em Marselha, França. O nome de Knox nunca é referido no filme, mas nas entrevistas de promoção deste, o realizador, Tom McCarthy, admitiu que o caso da americana tinha sido um ponto de partida para o argumento, sendo, por isso, referido em várias críticas ao filme a história pela qual passou a norte-americana. Tom McCarthy afirmou que não quis copiar ou mimetizar a história de Amanda Knox, nem o seu caso judicial. Nas suas palavras, “a história é vagamente inspirada” no caso de Knox.

Amanda Knox acusa ainda McCarthy, realizador de Spotlight, de ficcionar uma versão dela e da sua história que, no seu entender, fez parte da conspiração dos meios de comunicação tablóides que queriam que ela fosse considerada culpada.

Os meios de comunicação social norte-americanos já fizeram artigos de comparação entre o filme e o caso da norte-americana, encontrando alguns pontos em comum, como seja o facto de Amanda Knox ter pensado em suicidar-se e da personagem do filme, que está na mesma situação, se tentar enforcar…

No Twitter, Knox pergunta: “O meu nome pertence-me? A minha cara pertence-me? Então a quem pertence a minha vida? A quem pertence a minha história? Porque é que o meu nome é usado para promover acontecimentos que não controlo?”

Até sexta-feira, garantiu a agência Associated Press, a produtora, Focus Features, não se pronunciou sobre o assunto.