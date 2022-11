O corpo e a palavra. 20 filmes de Éric Rohmer para ver até janeiro

No princípio era Haydée Politoff em “A Colecionadora”, de biquíni, a passear na praia, os pés na água, os pés em grande plano, depois. Logo a seguir, o olhar torna-se perscrutador, aproxima-se, detém-se nas coxas, nas espáduas, na zona púbica e faz varrimentos verticais e não é como quem descreve, é como quem aprecia, cobiça ou antecipa. E logo ali se mostra que o homem que escrevera “L’Organisation de l'Espace dans le Faust de Murnau” (um dos mais admiráveis e minuciosos livros sobre cinema que conheço) cuidava, no seu trabalho de cineasta, da mise-en-scène, da arte de organizar o ‘quadro’, as geometrias, os equilíbrios, os cromatismos, algo em que Éric Rohmer é um mestre. Mesmo nos seus filmes que parecem feitos em clima de improviso, como os da série “Comédias e Provérbios”, mesmo quando simulam ser à vol d’oiseau, há um rigor espantoso, de tal modo que quase se pode fazer, para os seus filmes, fotograma a fotograma, cena a cena, uma análise similar à que Barthes exemplificou para a literatura no seu “S/Z”.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.