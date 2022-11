Não quero que a morte se esqueça de mim. Por Alberto Manguel

Portugal está a envelhecer, o que só por si talvez não seja mau. O país com a população mais envelhecida do mundo é o Japão, seguido pela Itália, Finlândia e depois Portugal. Cerca de 20 por cento dos portugueses têm mais de 65 anos, e a estatística prevê que, entre a atualidade e o ano de 2100, o número de pessoas a ultrapassar os 80 anos irá aumentar de 5,8 por cento para uns impressionantes 14,6 por cento. Ao subir as ruas de Lisboa, vejo homens e mulheres mais velhos mas mais ligeiros do que eu, claramente habituados desde a infância à imitação de cabras-montesas. Faço sem dúvida parte dos 20 por cento de lisboetas mais velhos, mas ainda não consigo acreditar totalmente que já não sou o adolescente que me devolve o olhar a partir de fotografias longínquas, tiradas há muito tempo.

Sei exatamente quando me tornei velho. Foi por volta do dia 15 de novembro de 1999, oito meses depois de fazer 51 anos. Vivia em Calgary, Alberta. O inverno começara cedo e o gelo cobria as ruas. Fui levar um tabuleiro de queques à minha vizinha e, mesmo à porta dela, escorreguei no gelo e caí.

