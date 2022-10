Museu americano transforma guardas em curadores

À primeira vista, faz sentido. Se muitas livrarias pelo mundo fora destacam uma seleção de obras escolhidas pelos funcionários, muitas vezes com um textinho a justificar a escolha, por que não há-de um grande museu fazer o mesmo? Assim terá pensado o Baltimore Museum of Art, que em março de 2022 inaugurará a exposição Guarding the Art (Guardando a arte), com obras escolhidas por 17 dos seus seguranças.

O curador Lowery Stikes Sims, um dos responsáveis pela iniciativa, explicou ao The Art Newspaper que a visão dos guardas tem um imediatismo em tudo diferente da visão dos especialistas que normalmente curam as exposições: "Os seguranças estão a guardar a arte, a interagir com o público e a ver reações de visitantes a que maioria da equipa do museu não tem acesso nos nossos escritórios".

Referindo "quão diferentes da abordagem intelectual e filtrada" a visão dos guardas é, Sims descreveu-a como "extraordinariamente pessoal". E de facto, a julgar pelos três guardas que o The Art Newspaper entrevista, ela é mesmo mesmo pessoal acima de tudo. Os argumentos que cada um deles usa para justificar a sua seleção têm a ver não com reações do público, mas com circunstâncias estritamente pessoais.

Um guarda-porto-riquenho escolhe esculturas pré-colombianas "para injetar" alguma da sua cultura na exposição. Outro escolhe uma pintura de um artista local pouco conhecido que mostra o bairro onde reside. E uma terceira opta por um quadro do expressionista alemão Max Beckmann por ele mostrar a segunda mulher do artista, uma violinista.

A guarda em questão, além de também ter estudado música clássica, foi cantora de ópera, como a primeira mulher do pintor. Ou seja, há uma dupla afinidade, direta e nem tanto, a justificar a escolha...