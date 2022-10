A Alice de Lewis Carroll. A fantástica exposição no Victoria & Albert Museum, em Londres

A Alice no País das Maravilhas e Do Outro Lado do Espelho era uma menina de carne e osso — como se dizia nos tempos em que os animais falavam — e foi também uma mulher notável. Conheci-a, por interposta obra, tinha eu 10 anos, quando a minha prima Lô, professora primária, me ofereceu o livro no dia do meu aniversário. Alice não escreveu o livro, mas inspirou-o; ouviu a história da boca do seu amiguinho Charles Lutwidge Dodgson, tutor de Matemática em Christ Church, numa “tarde dourada” de julho de 1862 em Oxford e arredores, e gostou tanto da narrativa que lhe pediu para a passar a escrito. O que ele foi fazendo, a tempo de lhe oferecer o manuscrito ilustrado de 90 páginas como prenda de Natal em 1864. O livro seria publicado um ano depois, então sob o pseudónimo de Lewis Carroll, com ilustrações de John Tenniel fortemente inspiradas nos desenhos originais de Dodgson (que, além de ser um fotógrafo genial, era também um desenhador talentoso).

Embora pelo nome não pareça, Christ Church é um dos mais reputados (e ricos) colégios da Universidade de Oxford, com a particularidade de a sua capela ser a catedral da cidade. Tom Tower, a torre sineira que coroa a entrada principal do colégio, foi riscada por Christopher Wren, professor de Astronomia da universidade e arquiteto da Catedral de São Paulo, em Londres; o sino pesa 6,25 toneladas e é o maior e mais sonoro de Oxford. Alice era uma dos 10 filhos do deão (reitor) do colégio, Henry Liddell. Amigo íntimo da família, Dodgson organizou com o reverendo Robinson Duckworth, seu colega do Trinity College, uma passeata e um piquenique num barco a remos, Isis arriba, até Godstow, a cerca de 4 quilómetros de Oxford. (Isis é o nome que o Tamisa toma em Oxford.) Como convidadas, três filhas do dean Liddell: Lorina (13 anos), Alice (10 anos) e Edith (8 anos). Para as entreter durante a viagem, Dodgson foi inventando e contando uma história esquisita, onde a protagonista, Alice, mergulhava num mundo maravilhoso habitado por personagens meio malucas e animais bem-falantes. Nota pessoal: nos meus tempos oxonianos fiz muitas vezes aquele desvio até Godstow para apreciar as ruínas da abadia onde a Bela Rosamunda, amante de Henrique II, viveu os últimos anos (século XII); seguia-se, em geral, um jantar na Trout Inn local, quase sempre de truta acabada de pescar.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.