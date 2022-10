O quarto onde dormiram a princesa Diana e Isabel II em Portugal

O espelho não é implacável. A luz é suave e dourada. Amacia as formas, ao contrário do que pode acontecer num provador de uma loja de roupa. Do lado oposto, está a casa de banho, forrada a mármore, e uma pequena mesa rodeada por duas cadeiras. Foi neste espaço, entre o closet e a casa de banho, que a rainha Isabel II de Inglaterra se arranjou, durante a visita de três dias que fez a Portugal, no final dos anos 50, e também a princesa Diana, cerca de 30 anos mais tarde. Poderia não ter sido assim já que a rainha de Inglaterra, enquanto chefe de Estado tinha direito aos “aposentos masculinos” do Palácio de Queluz, reservados aos convidados ilustres do Estado português. Tal acabou por não acontecer, porque Isabel II escolheu o espaço reservado às esposas dos chefes de Estado, apesar de ser mais pequeno e de não ter como anexo uma sala de audiências.

Os aposentos nos quais ficaram as duas representantes da coroa britânica, durante a sua estada em Portugal, nunca antes foram abertos ao público. Amanhã, e num evento inédito, será realizada nesta área uma visita muito especial e única. A conservadora do Palácio Nacional de Queluz, Conceição Coelho, conduzirá os visitantes através da história que estas paredes contam, do século XVIII à atualidade, nomeadamente a que diz respeito à época que foi usada para receber os chefes de Estado estrangeiros de visita a Portugal, entre 1940 e 2004.