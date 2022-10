Governo ignora empréstimo de tiara de D. Maria II

Com 1415 diamantes e cinco safiras, a tiara de D. Maria II poderia ser exibida em Portugal na sequência de uma oferta de empréstimo feita à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) pelo novo proprietário, que a adquiriu num leilão realizado pela Christie’s em Genebra, a 12 de maio. No entanto, a proposta do comprador nunca mereceu uma resposta oficial. “Enviei um e-mail ao então diretor-geral do Património Cultural propondo que Portugal recebesse a peça como um empréstimo, desde que o Estado assumisse, numa carta oficial, os custos do transporte e dos seguros”, explicou ao Expresso Pedro Girão, chairman da Christie’s para a Europa. “Agi como patriota, mas nunca tive qualquer resposta. Disseram-me apenas que o assunto tinha sido entregue a um gabinete de advogados, que nunca me contactou. Não conheço a existência de quaisquer negociações em curso”, assegura.

Questionado, o Ministério da Cultura, em resposta escrita ao Expresso, diz apenas que o e-mail com a proposta “nunca chegou ao gabinete”. Para concluir: “Por ora, entendemos não fazer mais comentários, sendo que estamos a acompanhar a situação de forma reservada, como ela merece.”