Anya Taylor-Joy três anos antes de “Gambito de Dama”. “O Miniaturista” demorou mas chegou

Aqueles olhos grandes, que mostravam algum entusiasmo no dia em que foi transportada para a sua nova casa – usava um vestido cor de sangue (o melhor que tinha e o mesmo da noite em que Johannes Brandt se deslocou a casa da sua mãe para a conhecer), pequena capa negra de forro verde, capuchinho branco, pássaro verde em gaiola de ferro, mostrava-se na primeira cena — começam a revelar outros sentimentos. Petronella parece perder a inocência que trazia quando se apresentava pelo diminutivo Nella. E tudo se desmorona à medida que descobre mais sobre o lugar que devia tornar-se no seu lar mas que a cada dia se revela menos seu.

Aceitou casar com Johannes para salvar a própria família, não tivesse a morte do pai levado os seus à ruína e o destino seria outro, mas a mãe e os irmãos ainda pequenos precisavam que as suas dívidas fossem saldadas, pelo que Nella — Anya Taylor-Joy, sim, a estrela maior do último ano na Netflix, protagonista da série “Gambito de Dama” e com participações em filmes como “Fragmentado” de M. Night Shyamalan — não tinha grande escolha. Haveria de aprender a amar o marido que lhe calhara (foi a própria mãe a escrever a várias casas, mostrando o desespero em que os Oortman se encontravam naquela Holanda rural), estava certa, mas não esperava que os desafios fossem tantos — ou tão difíceis de superar.