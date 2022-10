A “Viúva Negra” de Scarlett Johansson. Aí vamos nós na montanha russa

Lembram-se de “Os Incorruptíveis Contra a Droga”, de William Friedkin, ou de “As Motos da Morte”, de George Miller (o primeiro “Mad Max”)? Bem sei, são filmes dos anos 70, um do princípio, o outro do fim, filmes que só os ‘cotas’ viram no cinema, mas, como o leitor médio deste jornal não me parece que esteja na casa dos 20, ou mesmo dos 30, acho que há uma hipótese de nos entendermos. De qualquer modo se não se lembram, não há problema, o primeiro está na plataforma Disney + (no segmento Star), o segundo pode ser visto na Netflix. Em ambos há perseguições automóveis, daquelas que costumam ser repertoriadas nos anais do cinema, clássicas sequências do género, as melhores. Ao que vem tal rememoração num texto que é suposto abordar o mais recente tentpole da Marvel? Idiossincrasias de quem viu imenso cinema, durante muitos anos, como é o meu caso.

Acontece que, algures no interior de “Viúva Negra” também há uma perseguição automóvel e, enquanto a via, pensava naquelas outras que a memória arquivara. Lembrava-me como me entusiasmara ao vê-las, no cortante contraste com a inércia anímica com que via esta agora. Falta de competência da equipa liderado por Cate Shortland? Nada. A sequência é milimetricamente desenhada e posta em cena, culminando com um veículo em voo explosivo, pirueta e saída de costas. As duas passageiras saem quase ilesas, não nos devemos preocupar.