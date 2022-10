“Get Back”: filme sobre os Beatles afinal vai ser uma série

Em janeiro de 1969 os Beatles reuniram-se num estúdio de cinema em Twickenham para, sob a atenção de uma equipa de filmagem, criar novas canções para um disco que chegou a ter “Get Back” como título de trabalho. Desses dias ficaram mitificados alguns momentos difíceis, um deles com George Harrison a bater com a porta, acabando por regressar pouco depois. O processo de criação sob a atenção das câmaras terminou a 30 de janeiro com a célebre atuação no telhado da sede da Apple Records, em Londres. Mas, salvo o tema ‘Get Back’, editado como single em abril desse ano, o material gravado acabou na gaveta, focando então o grupo atenções na criação de “Abbey Road”, na verdade o último disco que os fab four gravaram. Em 1970, a partir das sessões arquivadas, mas com Phil Spector na produção, acabaria por nascer o álbum “Let It Be”, lançado já depois de conhecida a notícia da separação dos Beatles. Por essa altura surgiu nos cinemas “Let It Be”, um documentário de Michael Lindsay Hogg, que dava vida a algumas das imagens então captadas pela equipa do realizador.

Nos anos 80, quando todos os restantes filmes com e sobre os Beatles começaram a chegar a vídeo (mais tarde DVD e Blu-Ray) “Let It Be” manteve-se descatalogado, tendo sido recuperadas apenas algumas imagens para a série de 1995 “The Beatles Anthology”. E só agora, 52 anos depois, vamos finalmente mergulhar a fundo nos sons e imagens gravados em Twickenham e Londres em janeiro de 1969. Há muito anunciado com o título “Get Back”, um projeto de documentário de Peter Jackson prometia levar aos ecrãs de cinema um olhar sobre as 55 horas de imagens e 140 horas de gravações áudio então captadas.

