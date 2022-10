A casa de Bana vai renascer. A história do Monte Cara

Lisboa, 1976. No ano em que entrou em vigor a atual constituição portuguesa, resultado dos trabalhos levados a cabo pela primeira Assembleia Constituinte eleita em 1975, abria de forma discreta, bem perto de São Bento, o restaurante Monte Cara, que se afirmaria como templo da cultura cabo-verdiana na capital e um dos mais respeitados marcos da diáspora de um país que conquistou formalmente a sua independência a 5 de julho de 1975. Esse espaço, gerido por Adriano Gonçalves — Bana, como era por todos conhecido — funcionou até ao arranque dos anos 90 e impôs-se como um verdadeiro laboratório da modernidade musical de Cabo Verde, acolhendo no seu palco artistas como Armando Tito, Celina Pereira ou Cesária Évora, entre tantos outros.

Agora, cerca de 30 anos após o seu encerramento, um grupo de músicos com ligações à história da casa, entre os quais o cantor Leonel Almeida, o guitarrista Zé António, o baterista Toy Paris e o baixista Manuel Paris, pretende regressar aos estúdios, com a ajuda do músico e produtor Tito Paris e do teclista Toy Vieira, e dessa forma não apenas reimaginar o som que animou incontáveis noites lisboetas, mas também estender um simbólico abraço a Alcides Gonçalves. O filho de Bana foi ele mesmo um grande impulsionador da música cabo-verdiana, graças ao papel que, entre 1995 e 2007, desempenhou como programador do igualmente emblemático clube B.Leza.