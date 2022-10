Eunice Muñoz: “Tenho a noção de que vai chegar a minha vez. Cá estou à espera. Quando Deus quiser”

No dia em que conversei com Eunice Muñoz, na sua casa em Paço de Arcos, a atriz acabava de chegar do Norte do país, onde tinha feito mais uma representação do espetáculo em que partilha o palco com Lídia, a neta que lhe segue a paixão e os passos. No dia seguinte, avisara-me a produção, “Eunice volta à estrada”, rei­niciando pela enésima vez um ciclo que conheceu à nascença. A conversa tomou, por isso, o espaço de um breve descanso, num ano de agenda carregada, sucessivas homenagens e outros tantos acontecimentos. Eunice Muñoz, nascida na Amareleja, completa, em 2021, 80 anos de carreira e celebra 93 anos em setembro. Os louvores e os espetáculos com a sua querida neta sucedem-se. Tal como as gravações das cenas de um documentário para a RTP1 que dá conta de uma outra relação de carinho e cumplicidade. A que tem com Ruy de Carvalho. Há duas semanas, Ruy e Eunice viajaram juntos para Mérida. Os tons ocres do milenar teatro romano não se atreveram a “queimar” o brilho dos atores, jovialmente vestidos. Nas fotografias que a produtora Clara Amarela publicou nas redes so­ciais, Eunice brilha num fato de calças e casaco branco, encimado por um colorido lenço sobre os ombros; Ruy veste uma camisa solta das calças, com uma boina de rapaz miúdo. O documentário de Ricardo Clara Couto chamar-se-á “Ruy e Eunice — Uma Viagem ao Princípio” e é parte de uma agenda preenchida que fará Eunice reviver uma vida intensa, que nem a idade consegue abrandar. E se a voz, durante a entrevista, lhe esmorece, não é por causa do cansaço da estrada. É só sinal de uma doença cruel que lhe enfraqueceu as cordas vocais há 10 anos. Com Lídia, despede-se, por isso, dos palcos, num espetáculo chamado “A Margem do Tempo”, no qual o amor preenche todo o silêncio.

