“Ernani” no São Carlos. Entre a honra e o amor

É difícil escolher a melhor ópera de Verdi. Acredito que todas as notas musicais que escreveu estão certas e são excelentes. E se a genialidade músico-dramática do “Otello” (1887) e do “Falstaff” (1893) são indiscutíveis, a riqueza melódica da “Luisa Miller” (1849) e do “Rigoletto” (1851), e a pulsação energética do “Nabucco” (1842), “Attila” (1846) e “Il trovatore” (1853) são arrebatadoras. “Ernani” (1844), porém, reúne as duas valências, melodias a jorros e vitalidade vibrante. Emoções à flor da pele. Sempre que a oiço, não tenho dúvidas: é a melhor ópera de Verdi... até ouvir outra ópera de Verdi! “Ernani” foi cantada pela primeira vez no São Carlos em 1845, dez meses após a estreia mundial em Veneza. Ao longo do século XIX a 5ª ópera de Verdi foi cá reposta em 18 temporadas, mas no século XX só foi ouvida em 1903, 1921 e 1970. (Tive a sorte de assistir a esta última representação, também no Coliseu dos Recreios.) Impõe-se, pois, um agradecimento à diretora artística, Elisabete Matos, e ao maestro convidado principal, Antonio Pirolli, por terem programado agora este título indispensável de Giuseppe Verdi (1813-1901).

