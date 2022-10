Pintores primitivos portugueses no Louvre

O Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) vai enviar no próximo ano 15 quadros dos pintores portugueses primitivos, do período dos Descobrimentos, para o Museu do Louvre, em Paris. A inauguração da exposição está prevista para 10 de junho de 2022, ficará patente até ao fim de setembro e vai implicar ainda uma troca de obras com a instituição francesa.

A candidatura ao Festival Saison Croisée, que envolve várias manifestações artísticas e que tem sempre um país convidado, foi concluída no início desta semana pelo diretor do MNAA, Joaquim Caetano. Ao Expresso, este responsável explica que é a primeira vez que o festival tem o Louvre como parceiro. “Esta vontade do MNAA foi intermediada por João Pinharanda como adido cultural da embaixada portuguesa em França e corresponde a um desejo das duas instituições.”