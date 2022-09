A liberdade extraordinária de Cruzeiro Seixas. 140 obras para ver na Biblioteca Nacional

A exposição “Velocidade de Cruzeiro”, de Artur do Cruzeiro Seixas (1920-2020), tem como ponto de partida o espólio que o artista doou à Biblioteca Nacional (BN). E poderia ter como ponto de chegada a reinscrição da sua obra no contexto do surrealismo e da arte internacional, tal como o curador desta exposição, o historiador e crítico Bernardo Pinto de Almeida, gostaria que acontecesse, à semelhança do que também tem defendido Carlos Cabral Nunes (Perve Galeria e Casa da Liberdade Mário Cesariny), um dos galeristas com quem o artista trabalhou nas últimas décadas.

Em “Notas para a Compreensão do Surrealismo em Portugal”, António Cândido Franco escreve: “Se algum artista plástico teve em Portugal um modelo interior, aquele que Breton propôs à pintura logo na primeira edição de ‘Le Surréalisme et la Peinture’ [1928], esse foi Cruzeiro Seixas. [...] A alma funcionou para ele como a primeira e a mais decisiva tela; era nela que ele via, por relevo e destaque, surgirem os desenhos.”