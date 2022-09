150 anos de “As Farpas”. Do riso e da revolução

“As Farpas” principiaram em maio de 1871. O título acrescentava: “crónica mensal de política, de letras e de costumes”. Resultaram de um projeto de Eça de Queirós juntamente com Ramalho Ortigão. Ambos se identificavam com objetivos enunciados nas Conferências do Casino. Portugal não podia viver nem se desenvolver — advertiu Antero de Quental — repetindo erros que se agravaram durante três séculos e, sobretudo, “isolado das grandes preocupações culturais do seu tempo”. Era uma crítica frontal da realidade política e social e dos acontecimentos literários e artísticos. Enfrentavam a mediocridade e o oportunismo. Desmascaravam a corrupção.

Ramalho encontrou-se com Eça, em 1868, em Lisboa. Conheciam-se do Porto. Eça fora aluno de Ramalho, em Francês. Ramalho acumulava o ensino com o jornalismo diário, no “Jornal do Porto”. E ao contrário de Sampaio Bruno, que permaneceu agarrado ao Porto, Ramalho Ortigão detestava-o e radicou-se com a família em Lisboa. Instalaram-se no Bairro Alto, ao cimo da Calçada dos Caetanos, no último andar de um prédio com vista para o Tejo. Trabalhava muito perto. Era funcionário da secretaria da Academia das Ciências.