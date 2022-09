“Chaos Walking — O Ruído”. Viagem ao planeta genérico

No universo dos tarefeiros a soldo dos estúdios de Hollywood, Doug Liman constitui um caso pouco comum. De facto, embora construída à base de encomendas avulsas, a sua obra raras vezes desceu abaixo do ‘patamar do aceitável’, tendo mesmo conhecido alguns momentos de brilhantismo (“No Limite do Amanhã”, por exemplo). Entre as manchas que o seu currículo comporta, a maior será talvez aquela que, em 2008, foi feita por “Jumper”, um trabalho desenxabido e ilustrativo, onde Liman se atirou pela primeira vez na sua carreira à adaptação de um romance para jovens adultos.

Agora, 13 anos depois, o realizador volta a verter para cinema um romance destinado ao público juvenil (“The Knife of Never Letting Go”, de Patrick Ness), que, como “Jumper”, se move pelo território da ficção científica.

