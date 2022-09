A loucura divina de Luís Miguel Cintra. No Museu da Marioneta

Luís Miguel Cintra criou um novo espetáculo a partir de textos do “D. Quixote de la Mancha”, de Cervantes (tradução de José Bento). Serviu-se, essencialmente, do capítulo 23, da Parte I, e dos capítulos 11, 25 e 26, da Parte II. Foram pontos de partida para a construção de uma dramaturgia também em duas partes, e que segue, em grande medida, a cronologia interna dos capítulos referidos. Se estes são tomados como ponto de partida, não quer isso dizer que tenha havido alteração da palavra de Cervantes, nem acrescentos bárbaros de qualquer natureza. Houve, isso sim, e simultaneamente, uma grande fidelidade à obra original e ao desígnio do criador/encenador. Quer isto dizer, também, que muito do trabalho de Luís Miguel Cintra foi o de seleção de fragmentos, de segmentos textuais, de redução do material original, e de uma reconfiguração, com vista à ação cénica, desse universo que, assim, nos aparece tal como em Cervantes, e tal como o encenador quis.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.