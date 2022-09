Os concertos do adeus de Lorenzo Viotti a Portugal. Que regresse depressa!

Lembro-me dos começos da Orquestra de Câmara Gulbenkian, com 12 músicos, em 1962, e do modo como foi crescendo e evoluindo até à maioridade da Orquestra Gulbenkian, em 1971. Lembro-me de uma sucessão de maestros principais e diretores musicais, de Gianfranco Rivoli a Michael Tabachnik, de Claudio Scimone a Paul McCreesh, passando por Muhai Tang e Lawrence Foster — sem esquecer Susana Mälkki como convidada principal —, até à estreia de Lorenzo Viotti a 12 de janeiro de 2017. Recentemente galardoado (em 2015, aos 25 anos) com o Prémio Nestlé do Festival de Salzburgo para jovens maestros, Viotti escolheu um programa premonitório sob o lema ‘Amor e Êxtase’: a partir do prelúdio de “Tristão e Isolda”, passava ao “Poema do Amor e do Mar”, de Chausson, continua­va com o “Prelúdio à Tarde de um Fauno”, de Debussy, para terminar com o “Poema do Êxtase”, de Scriabine. Menos de três meses depois regressava (substituindo outro maestro) para um concerto com a grande Waltraud Meier a cantar Mahler, no ocaso de uma brilhante carreira; Webern e Rachmaninoff completavam o programa. Os dados estavam lançados: em outubro de 2017 era anunciada a nomeação de Viotti como maestro titular da Orquestra Gulbenkian a partir da temporada seguinte. Seguiram-se três anos gloriosos em que não só refrescou o repertório com justaposições inteligentes como desafiou – com êxito! — os músicos a saírem da sua zona de conforto e a darem o seu melhor para transformar a Orquestra Gulbenkian numa grande orquestra europeia! O público também se renovou e rejuvenesceu, atraído pelas temáticas inovadoras da programação, que incluiu várias óperas semiencenadas por grandes diretores europeus (como Vincent Huguet).

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.