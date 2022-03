Ai Weiwei em Lisboa: “Portugal dá-me muito mais do que eu mereço”

No dia 12 de maio de 2008, a terra tremeu na província chinesa de Sichuan. O sismo, com uma magnitude de 8.0 na escala de Richter, deixou um rasto de aparatosa destruição material e um número indeterminado de vítimas, muitas delas crianças. Perante a passividade das autoridades chinesas na contagem e identificação dos mortos e na recuperação das estruturas atingidas, o artista Ai Weiwei iniciou uma investigação destinada a fazer aquilo que o Estado parecia não estar interessado em fazer. Envolvendo um pequeno batalhão de colaboradores espontâneos, a pesquisa conduziu à publicação num blogue de todos os nomes de estudantes vitimados devido a estruturas escolares deficientes. A operação catapultou Weiwei, que já era um artista reconhecido internacionalmente, para uma visibilidade que excede em muito o circuito global da arte contemporânea. Para ele foi também o ponto de não retorno de um enfrentamento que o tornou, aos olhos das autoridades do seu país, a personificação do inimigo interno que questiona e mina o carácter autoritário do regime.

Para o artista, que se radicou em Portugal, depois de o exílio o ter levado à Alemanha e à Grã-Bretanha e que agora brinda o nosso país com uma exposição que inclui 85 trabalhos, o sentido de resistência nunca foi propriamente estranho. O seu pai, Ai Qing, um dos maiores poetas modernos chineses e que havia sido amigo pessoal de Mao Zedong, seria condenado em 1957, durante o “movimento antidireitista”, à “reeducação” em campos de trabalhos forçados quando Ai Weiwei tinha apenas 1 ano. O artista chinês desvaloriza, porém, a ideia de que a revolta seja uma tendência familiar ou, pelo menos, vê-a de outra maneira: “O meu pai era um membro da intelectualidade chinesa. Eles sempre foram purgados, postos na cadeia, exilados. Portanto, não é uma questão de história familiar. Mas sim de como o Estado sobrevive destruindo todas essas mentes brilhantes para manter o que eles designam por ‘estabilidade’. O que realmente me influenciou foi ficar a saber cedo que a arte é relevante, que a poesia é relevante, que toda a expressão artística é subversiva para os tiranos.”