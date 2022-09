Festival Mental regressa este ano para falar “sobre o que é urgente”: depressão, somatização e ecoansiedade

Partindo da premissa de que é necessário falar do que é “urgente” e “faz falta”, o Festival Mental regressa este ano para abordar temas como a depressão, a somatização e a ecoansiedade. O festival arranca esta quinta-feira, 20 de maio, no Cinema São Jorge, em Lisboa, e ao longo dos próximos dias vão ser exibidos dezenas de filmes, entre curtas e longas metragens, de alguma forma relacionados com a saúde mental.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler