Entrevista a José Cid: “A cultura não pode ser pensadinha e premeditada”

Acompanhar o raciocínio rápido de José Cid é, por vezes, uma tarefa hercúlea, mas nem por isso menos recompensadora. Partindo da mensagem de esperança que canta na nova canção em inglês, ‘Hope and Joy’, o músico que se considera a mãe do rock português fala com o Expresso sobre as mensagens ecológicas que já espalhava nos tempos do Quarteto 1111, o novo álbum de rock sinfónico que se prepara para editar, os tempos em que era perseguido pela censura e a vontade, galhofeira, de ser ministro da Cultura de um governo neomonárquico que coloque o povo primeiro.

Começando por ‘Hope and Joy’. Como surgiu esta canção?

Eu tinha pensado em puxar um bocadinho pela minha imaginação poética e fazer um tema dedicado a esta travessia do deserto que o mundo inteiro está a fazer, mas saía-me sempre uma coisa muito triste, pesada e cinzenta. Com esta nova esperança [das vacinas], não me arrisquei a fazê-lo. Até que recebo este poema do Ira Lieberman, meu amigo nova-iorquino que é um enorme músico de música clássica. Enviou-me vários poemas e entre eles vinha este. Achei fantástico, porque, de facto, começa cinzento e, de repente, a canção torna-se a cores, que é o que está no videoclip. É a esperança, o reencontro de todos nós com a vida neste ano que será de transição. Não podemos ser pessimistas, temos é que ter o maior dos cuidados.

