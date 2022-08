Dois titãs rivais enfrentam-se nos cinemas: é “Godzilla vs. Kong”, já em exibição

“King Kong” foi, em 1933, uma aparição. Claro que, para as grandes massas de público que o foram ver, era apenas a história de um gorila gigante que, trazido das lonjuras da selva para a modernidade nova-iorquina, acabava no topo do Empire State Building a combater um enxame de aviões e a morrer, lá em baixo, no asfalto. Mas nenhum gorila, por muito especial que fosse, se torna um ícone duradouro — e o poderoso King Kong tornou-se, tão perene quanto o rosto de Marilyn ou a silhueta de Charlot. Era mais do que um símio monstruoso, era a materialização bestial da pujança do macho e das fraquezas a que o amor conduz, era o contraste violento e melancólico entre a Natureza insubmissa e a civilização arrumada, era a indómita face de uma sexualidade em desgoverno — por que outra razão os nativos da ilha onde Kong vivia lhe ofereciam, anualmente, uma virgem em sacrifício? Os surrealistas viram essa pulsão logo nos anos 30, mas todos os que acedemos ao filme o perceberam, mergulhados num onirismo fantástico que as próprias imperfeições técnicas da época favorecem.

“Godzilla”, em 1954, tem outra carnação: é a história de um monstro criado pelas experiências nucleares, um gigantesco réptil, com uma compleição dinossáurica, cujo bafo — à imagem dos dragões das lendas — é radioativo como as emanações da bomba atómica. Foi inventado pelo Japão, não por acaso o mais martirizado país do planeta pela nova arma de destruição maciça que, em 1945, pôs termo à guerra no Pacífico. “Godzilla” não é um mostrengo que vem do mar para arrasar cidades, é a expressão colossal de um grande medo, de um profundo horror que a Humanidade sentia nesses anos 50 em que uma guerra nuclear parecia possível, quase provável.