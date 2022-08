Nova Iorque fora de horas. É “Daddy’s Home”, de St. Vincent

No outono de 2019 fez uma última visita à prisão onde o seu pai tinha cumprido uma pena por manipulação de valores em mercados financeiros. Durante perto de dez anos tinha assinado autógrafos na sala de visitas e esperava pela última vez pelo preso número 502. Esse instante representou o arranque do calendário em que começou a nascer um novo disco de St. Vincent. Ano e meio depois, a memória desse dia está agora fixada no título de um novo álbum que, não falando apenas do momento que descreve na canção que lhe dá o título, conheceu aí o gatilho que abriu possibilidades.

Os discos de outros tempos que o pai tinha em casa — sobretudo da primeira metade dos anos 70 — ajudaram a definir o rumo. Mas depois foi a “magia” que a cidade de Nova Iorque exerce sobre si que a ajudou a encontrar cenários, que acabariam habitados por referências que vão das heroínas do cinema de John Cassavetes a Candy Darling. E assim, entre factos, gentes, tempos e lugares, nasceram as narrativas de um disco que reafirma a solidez de uma voz criativa capaz de assumir o prazer do desafio e da mutação sem perder uma pitada de identidade.