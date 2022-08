Ewan McGregor é “Halston”, um génio da moda caído no abismo

Luxo, sexo, status e fama. O nome Halston tornou-se sinónimo de tudo isto. Ícone de estilo à escala internacional, fez de Nova Iorque a sua capital da moda, com criações que rompiam com os padrões de então. Foi ele quem desenhou o inesquecível chapéu pillbox, em azul, que Jackie Kennedy usou na tomada de posse do marido John F. Kennedy como Presidente dos EUA, em 1961. Foi ele quem rompeu com a norma de a roupa ser ajustada ao corpo feminino. Foi ainda ele quem alongou a camisa masculina e fez dela um vestido de mulher. E também foi ele quem conseguiu fazer de todas as suas invenções um marco, como se vestir Halston fosse também um símbolo de sofisticação moderna, de uma nova sensualidade, uma forma completamente nova de se estar na vida. Tinha uma visão e prometeu “mudar o rosto da moda americana”, diz Ewan McGregor já no papel de Halston, que conseguiu aquilo a que se propôs.

A determinada altura era como se tudo aquilo em que tocava se tornasse em ouro. Da linha de roupa que vendia aos milhões, passando pelos perfumes ou mesmo pelos acessórios e pela roupa de casa, sem esquecer até uma linha de uniformes para uma companhia aérea, a sua marca estava em todo o lado. O apelido era agora omnipresente na vida americana, e o seu dono parecia uma figura omnipotente. Quase Deus, talvez se sentisse como se o fosse de verdade e isso explicasse os excessos que cometeu. A cocaína que consumia passou a controlá-lo e acabou mesmo por perder também o pulso aos seus negócios. “Tenho duas coisas que nunca terás: o meu talento e o meu nome”, ouvimos o ator dizer numa das cenas da nova série. Mas seria mesmo assim? Halston não podia estar mais longe do que viria a acontecer-lhe.