Da Chicago de 1882 ao Porto de 2021: “Espectros”, de Ibsen, é mais do que uma peça formalmente perfeita

Em casa da senhora Alving, numa região rural ao norte da Noruega, prepara-se a inauguração de um orfanato. É uma obra que, além da sua imediata função social, serve de homenagem da senhora Alving ao seu defunto marido, o barão Alving, e a uma vida dedicada a um ideal filantrópico. No andar de cima dorme Osvald Alving, o filho, que regressou do estrangeiro, um dia antes do previsto.

A senhora Alving recebe a visita do Pastor Manders, que se ocupa de grande parte das responsabilidades administrativas relativas ao orfanato. Surge uma questão, o seguro. O Pastor Manders consegue convencer a senhora Alving a não o fazer. Afinal, isso poderia levar as pessoas a pensar que tanto ele como a senhora Alving não acreditavam realmente na justiça e proteção divinas. O seguro não se faz. Mais tarde, ainda antes da inauguração, o orfanato é destruído por um incêndio. “Ardeu tudo até aos alicerces”, diz a senhora Alving ao regressar a casa, vinda do lugar do fogo.