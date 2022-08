Aos 120 anos, “Rusalka” regressa ao São Carlos em versão de concerto

Em tempos remotos crescíamos fascinados pelas criaturas aquáticas: as sereias e nereidas, as ondinas e damas brancas, a Melusina que deu em Mélisande, as tágides de Camões e as filhas do Reno de Wagner. São quase sempre criaturas frágeis — “Ne me touchez pas”, canta Mélisande na ópera de Debussy — e infelizes, às vezes perigosas, como a rochosa Lorelei do poeta Heinrich Heine. Quem podia resistir à sereia­zinha de Hans Christian Andersen, o escritor dinamarquês que veio a Portugal visitar os seus amigos (portugueses) O’Neill em 1866 e por cá viajou durante três meses, deixando-se enfeitiçar pela Quinta das Lágrimas, em Coimbra, e por Sintra? Rusalka pertence à família, pois em checo o nome significa ondina. Estreada em 1901, a ópera de Antonín Dvorák (1841-1904) é hoje uma obra de repertório, mas a sua ausência de Portugal explica-se pelo número de ensaios que a partitura exige, as complicações com uma encenação credível e/ou satisfatória e a dificuldade em encontrar cantores à altura. (Em 1967, o papel de Príncipe coube ao grande tenor Jean Cox, nesse ano o Lohengrin de Bayreuth, e um futuro Siegfried e Parsifal no mesmo festival.)

Inspirado na “Undine” (1811), do alemão Friedrich H. K. de La Motte, barão Fouqué, e ainda mais na ‘Pequena Sereia’ de Andersen, o libreto de Jaroslav Kvapil, futuro diretor e dramaturgo do Teatro Nacional em Praga, ajustava-se como uma luva às preocupações literárias de Dvorák. Eram ambos grandes admiradores das baladas do poeta Karel Jaromír Erben. O desafio seria como pôr em música uma criatura que perde o dom da fala quando adquire a alma humana que lhe permitirá concretizar a sua paixão pelo Príncipe. O esperado dueto de amor será um diálogo a uma só voz! O desfecho é trágico: no Palácio, o Príncipe apaixona-se pela ardilosa Princesa Estrangeira, e Rusalka regressa às águas do lago, no meio da floresta. O que é muitas vezes esquecido é que o conto de fadas tem uma segunda leitura, explicada pelas preocupações sociais de Kvapil; é também uma parábola da exploração das jovens camponesas checas que emigravam para as cidades, em especial Viena, para servir em casas particulares, onde eram abusadas e engravidavam, para depois terem de regressar à origem, sem honra nem futuro. O lamento de Rusalka no princípio do III ato, ‘Mladosti své pozbavena’ (‘Perdi a minha juventude’), é mais um testemunho desta leitura.