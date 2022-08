Andra Day dá voz e estofo a “Estados Unidos vs. Billie Holiday”, um biopic à sombra da sua inimitável biografada

Quando este filme começa, Billie Holiday está já muito perto do fim. Lee Daniels apanha a lenda do jazz nascida Eleanora Fagan Gough (1915-1959) pouco antes do seu internamento no Metropolitan Hospital de Nova Iorque, 44 anos apenas e já uma cirrose incurável, fígado desfeito por uma vida em tudo excessiva, nas glórias e nos fracassos. Depois a ação recua dez anos, descobre-se como chegou Billie aonde chegou, as duras etapas que ela foi obrigada a ultrapassar, e esta datação acaba por tornar-se importante já que o biopic não esconde as suas intenções nem o seu programa político.

Filme sobre Billie Holiday, sim, mas acima de tudo filme que se quer como retrato de um tempo — os anos sinistros do macarthismo — em que as liberdades individuais foram violentamente atacadas nos Estados Unidos. Aliás, o nome do processo que Lee Daniels escolhe para o título — “Estados Unidos vs. Billie Holiday” — prova que há aqui uma vontade de falar em coro. Não se trata apenas de uma só mulher (por sinal única e inimitável), mas de tudo o que ela representa. São temas da ordem do dia? Claro que sim, os guionistas Suzan-Lori Parks e Johann Hari estão bem cientes disso. Poço de força criativa e mulher de fibra, Billie foi também vítima de usos e dos mais variados abusos nos momentos de maior desamparo da sua existência, ora pelos homens que ela levava para a cama (e que se tornavam seus agentes, extorquindo-lhe o que podiam), ora pelos agentes federais do FBI de J. Edgar Hoover, que a perseguiram como cães tinhosos.