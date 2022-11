“Fatma”, de 'serial cleaner' a limpa vidas. A série turca de que se fala

A prisão do marido atirou-a para a pobreza. Mas Fatma Yilmaz (Burcu Biricik) não se deixou ficar. Fez-se à vida, arranjou tantas casas para limpar quanto os seus braços aguentavam, aceitou limpar o centro comercial, fosse a zona da restauração ou qualquer outra, e reergueu-se como conseguiu. A vida não ficou mais fácil com o passar do tempo, as contas acumulavam-se enquanto Zafer pagava por um crime que alegadamente não cometera, a mulher contava os dias para o regresso do companheiro.

Mas esse dia em que ele entraria pela casa que construíram juntos nos arredores pobres de Istambul, num terreno que na verdade até pertence aos vizinhos Kadriye (Gulcin Kultur Sahin) e Ismail (Deniz Sen Hamzaoglu), nunca chegou. Ao sair do estabelecimento prisional em que se encontrava, o homem não voltou a casa. Desaparecera. E a vida da mulher, que até esse dia se resumia a aguentar a inevitabilidade da sua situação, ganhou um novo desígnio: procurar pelo companheiro. Falou com todos os que o conheciam, levou a fotografia aos lugares que antes frequentavam e teve de enfrentar aqueles que decidiram escorraçá-la, envergonhá-la e perguntar-lhe se não estaria apenas a mostrar que está sozinha e disponível para outros homens.