As mulheres que fazem filmes. Uma história que estava por contar

Uma só história para contar? Não, mais de mil. É um trabalho de fôlego. Atravessa 13 décadas e os cinco continentes. É uma nova viagem “estrada fora” e nunca antes alguém a organizou e percorreu com esta dedicação e urgência. Quando o primeiro dos 40 capítulos começa, é a voz off de Tilda Swinton que nos leva pelo ouvido. Recorda-nos que a maioria dos filmes foram realizados por homens. E que ao longo da história do cinema, muitas mulheres o fizeram também. Mas foram estes vistos como mereciam ter sido? E o que podemos aprender com esses filmes, com o trabalho delas? Depois do prólogo, somos avisados por Tilda que ela não nos vai contar biografias. Que esta viagem não tem uma linha cronológica nem pretende tornar-se uma lista dos melhores de sempre. E ela diz também que filmes são filmes, independentemente do género de quem os faz, não se trata de cair nesse género de análise (ou nessa análise de género) mas sim responder a questões práticas que os tais 40 capítulos vão encarregar-se de estruturar.

Fixemo-nos contudo numa história, numa só, antes do início da jornada. Com o nome de uma cineasta corajosa que esteve muito à frente do seu tempo: Dorothy Arzner (1897–1979). Ponha o dedo no ar quem já ouviu falar dela.

