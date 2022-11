Um monumental pirilau

O país ficou triplamente perplexo com a inauguração em Oeiras de um monumento faraónico (em mais do que um sentido) que terá custado aos cofres da autarquia cerca de 600 mil euros (aproximadamente o equivalente a 3 milhões de unidades de cevada, convertendo para a economia do Antigo Egito): pela dimensão priápica da obra, pelo custo propriamente dito e por ser na Isaltinolândia, essa mistura lusitana de Silicon Valley com jardim dos budas da Bacalhôa, um Badoca Park em que, em vez de animais selvagens e exóticos, há a maior concentração de licenciados de todo o país.

Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, assegura que a maioria dos munícipes tem muito orgulho no portento de pedra, designado pelo seu autor, o escultor Júlio Quaresma, como o Obelisco do Templo. É possível que assim seja porque, havendo mais licenciados, o número de livres-pensadores será superior ao de, por exemplo, evangélicos ou mórmones, pessoas que apreciariam monumentos mais cristãos. Coincidência ou não, o Obelisco do Templo foi inaugurado a 25 de Abril e é provavelmente a escultura mais discutida em Portugal desde que em 1997, no alto do Parque Eduardo VII, foi inaugurado o popularmente conhecido por “pirilau”, um conjunto escultórico da autoria de João Cutileiro pensado como homenagem à Revolução dos Cravos, facto que poderia escapar ao transeunte menos atento à arte moderna e à história de Portugal.

