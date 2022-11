Paris vai ganhar um novo museu de arte contemporânea

A coleção reunida pelo empresário francês François Pinault (84 anos) vai ter uma casa em Paris com portas abertas ao público a partir de 22 de maio. Já com dois museus em Veneza — o Palazzo Grassi e a Punta della Dogana, que deram que falar em 2017 com uma exposição de Damien Hirst —, a Coleção Pinault terá agora um espaço fixo em Paris, ocupando o edifício da Bourse de Commerce, que foi recuperado para acolher esta sua nova função.

No lugar de uma residência senhorial do século XIII, o edifício foi submetido agora a uma profunda intervenção que contou com a participação de arquitetos como Tadao Ando, que trabalhou já nos dois palácios venezianos ligados a esta coleção, Pierre-Antoine Gatier, ligado aos monumentos históricos franceses, ou a dupla Lucie Niney e Thibault Marca, que desenharam um espaço para residências artísticas em Lens mandada erigir pelo próprio François Pinault.

A coleção que François Pinault começou a juntar nos anos 70 é focada em obras de arte dos séculos XX e XXI e terá atualmente perto de cinco mil peças, entre as quais há obras de Picasso, Braque, Rauschenberg, Pollock ou Rothko. A partir de 2006 o colecionador começou a desenvolver um trabalho regular de apresentações da coleção nos dois espaços em Veneza, assim como emprestou já obras a vários museus internacionais. Há quatro anos, quando foram lançados os trabalhos de recuperação do edifício, François Pinault falou da abertura deste espaço em Paris como parte da “criação de uma rede internacional na qual obras, ideias, sugestões e imagens poderão circular”.

