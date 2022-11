“F... for” de Sara & André. Uma exposição lá de casa

Há exposições que valem tanto pelas perguntas que nos colocam como por aquilo que oferecem ao olhar. É quase sempre assim com a dupla Sara & André cuja intervenção artística investiga a natureza do ato criativo, a sua relação com a dimensão institucional da arte, o museu ou coordenadas como a autoria e a autenticidade. Claramente influenciados pelas especulações conceptuais do final dos anos 60, desenvolvem charadas que cruzam problemas perenes da teoria da arte com uma assinalável dose de humor, como acontecia na exemplar exposição que em 2014 realizaram no Museu do Chiado que era uma antológica de Sara & André enquanto... Julião Sarmento.

“F for...” é, porém, a sua proposta mais arriscada, pelos mecanismos que envolve, pela proximidade afetiva e pelos problemas de legitimidade deste tipo de apropriação. Como acontece com muitos pais, desde muito cedo o casal incentivou o filho à prática do desenho. Daí resultaram centenas de papéis que foram sendo guardados sendo que 90 deles são agora incluídos em “F for...”.