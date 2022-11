A aventura dos dinamarqueses Iceage numa Lisboa pré-pandémica

Lembram-se da Lisboa de antes da pandemia? Na verdade, era exatamente a mesma que hoje temos, mas com menos máscaras e mais Madonna, menos frascos de álcool gel e mais turistas com trolleys. Foi nessa Lisboa que os dinamarqueses Iceage aterraram em finais de 2019. Elias Bender Rønnenfelt e restantes companheiros vieram em busca de Peter Kember, o produtor de Panda Bear, Beach House ou MGMT que assina a sua própria produção artística como Sonic Boom e que há alguns anos, como tantos outros músicos, contornou o ‘Brexit’ mudando de ares — reside agora em Portugal com a sua considerável coleção de equipamento analógico. Kember já tinha expressado publicamente o seu interesse em produzir os Iceage e, por sua vez, a banda de Copenhaga já múltiplas vezes havia confessado ser fã dos Spacemen 3, o projeto com que Boom e Jason “Spiritualized” Pierce viajaram no espaço psicadélico na segunda metade dos anos 80 do século passado.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.