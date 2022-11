Um mundo em transformação no FIMFA

A companhia francesa Galactik Ensemble apresenta, neste festival, o espetáculo “Optraken”; é a primeira criação do grupo, e é um espetáculo de novo circo, essencialmente. Nele são determinantes as noções de acrobacia e de equilíbrio. Um outro espetáculo, “Bakéké”, de Fabrizio Rosselli, faz uso de uma virtuosa técnica de malabarismo. E “Histórias Suspensas”, dos Radar 360°, vem também em grande parte de um universo circense, para o qual o empenhamento físico é determinante. O que é que faz com que estes espetáculos sejam outra coisa para além de números de acrobacia ou de virtuosismo malabarístico? Claro que se passam coisas, em cada um deles, que simultaneamente os unem, e que talvez de maneira mais importante, os individualizam. Trabalhar com as noções de peso, gravidade, equilíbrio, choque; reconfiguração do movimento em situações particulares e extremas; utilização de objetos de maneiras visualmente inusitadas, colocando o corpo nesse processo; contar histórias, intervir no ambiente ou na paisagem naturais, criar pequenos mundos, ou universos, de identidade até esse momento desconhecida. Acontece com estes grupos e com estas pessoas aquilo que se passa na dança clássica, por exemplo, uma arte na qual o investimento técnico é incontornável: trata-se de artistas.

