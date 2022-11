Manuel Valente Alves em Cascais. Do passeio e do pasmo

Entre 1989 e 2021 medeiam 32 anos. Falo da peça mais “antiga” e das mais recentes na exposição-instalação de Manuel Valente Alves: até poderíamos falar da peça de 1989 como raiz e (ou) semente das outras; de algum modo o é, pois nessa paisagem reduzida às mais simples formas — o desenho de uma árvore, a silhueta de uma falésia — conjugam-se desenho, fotografia e pintura tal como acontece em toda a exposição. Conta-se ainda com a presença fundamental do vídeo, “My Ocean”, para o qual tudo converge e do qual tudo parece derivar, que funciona como a explicação sensível de todo um conjunto de correspondências e contrastes que se somam. Afinal, não sei se conta mais o tempo se a presença, o aqui e agora, nas três salas da exposição, bem como a convivência das obras num mesmo espaço e no mesmo tempo que dura o percurso diante das obras, que ora se desvendam, ora se ocultam.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.