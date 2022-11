Luís Miguel Cintra: “Não me apercebi de que estava a envelhecer”. A entrevista aos 72 anos

Vive rodeado de estátuas sacras, de figuras, de imagens. De retratos que o fixaram num tempo, numa veste e num palco. Num texto. Um ator é-o sempre, mesmo que se resuma a uma voz e a um olhar. Mesmo que a doença se tenha imposto egoisticamente, invasora do corpo, roubando anos a quem os roubou à vida comum para os dar por inteiro ao teatro. Luís Miguel Cintra fez 72 anos, 50 dos quais em cena ininterrupta. Em 1973 cofundou o Teatro da Cornucópia, que existiu até 2016, quando o fim foi ditado por uma redução drástica no apoio estatal que significaria uma perda de identidade. Um ano antes, ele decidia não voltar a representar. E não voltou.

Parkinson é um nome, o nome das rotinas às quais agora está preso. Herdou o mal e adiou o mais possível submeter-se a ele. Porém, não se lhe rendeu totalmente. No dia em que o visitámos, no seu 4º andar virado para a rua de um prédio de Lisboa, o Prémio Pessoa 2005 tinha recebido um volume acabado de editar pela Cinemateca — “Luís Miguel Cintra: O Cinema” — com entrevistas que lhe foram feitas, visão panorâmica de uma filmografia de perto de 60 títulos, entre os quais obras de Manoel de Oliveira, João César Monteiro e Paulo Rocha, para só citar alguns. Estava também a estudar um poema de António Barahona que irá ler num documentário sobre Eunice Muñoz. “Um poema dificílimo”, confidenciou. Tem encenado, tem dado conversas, conferências, tem lido, até poder, o Evangelho na missa.