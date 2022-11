Peter Lindbergh desnuda Alberto Giacometti. No Porto

O poder das imagens de Peter Lindbergh impõe-se, não sem surpresa e até algum embaraço. A capacidade de atribuir novos sopros de vida a um conjunto de esculturas de Alberto Giacometti (1901-1966) com lugar cativo no nosso imaginário chega a ser provocante. Coloca quem olha perante a inusitada constatação de pressentir como novo e diferente algo afinal já tão perene e consolidado no universo das grandes criações artísticas do século XX.

Se algo marca a exposição “Capturar o Invisível”, com esculturas de Giacometti e imagens de um dos nomes maiores da fotografia de moda, é essa talentosa criação de novas leituras, novos espaços de reencontro, com um conjunto de obras cuja solidão surgirá como a metáfora maior de um mundo na aparência vazio.